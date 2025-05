Tragedia la notte scorsa all’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Martina Piserà, una giovane di 32 anni, è morta per arresto cardiaco dopo aver saputo che il bimbo che portava in grembo era morto. La giovane, incinta al settimo mese, si è recata al pronto soccorso preoccupata di non sentire più i movimenti del piccolo. Poi, la tragica notizia. La ragazza, ovviamente scossa, è stata trasferita nel reparto di ginecologia per capire come procedere e sembrava che Martina stesse bene. Poi, le condizioni cliniche della 32enne sono precipitate fino al decesso.

La Procura di Vibo Valentia ha già disposto l’autopsia sul corpo della giovane.