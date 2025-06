Ore di apprensione per il 75enne Paolo Boi, scomparso da Siurgus Donigala questo pomeriggio. L’uomo un anno fa ha avuto un ictus e da allora capita che abbia momenti di smarrimento.

Da quanto si apprende oggi non ha voluto pranzare, ha aspettato che la moglie si stendesse un attimo ed è uscito intorno alle 13.

La donna si è accorta dopo 10 minuti della scomparsa. I familiari fanno sapere che prende la cardioaspirina e indossava un calzone corto beige, una maglietta a strisce con verde e arancio come colore.

Non è stata presentata denuncia perché alla Stazione Carabinieri del posto non l’hanno accettata ed hanno detto che bisogna aspettare 24 ore.

L’avvocato Gianfranco Piscitelli Presidente di Penelope Sardegna smentisce categoricamente tale circostanza. La denuncia deve essere immediata soprattutto in caso di scomparse con probabilità di stato clinico di confusione mentale e perdita di memoria. Bisogna attivarsi immediatamente nella ricerca di Paolo, ogni minuto può essere decisivo.