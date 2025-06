È stata denunciata per omicidio stradale la donna che oggi, intorno alle 5 ha travolto e ucciso un uomo sulla Ss 554, fra Selargius e Settimo San Pietro. La vittima è un nigeriano di 46 anni, Michael Omomidue.

La conducente, una barista di 25 anni, è risultata avere un livello grave all’alcol test, ovvero superiore allo 0,5 di base. Ciò che significa che non poteva guidare.

Il terribile incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio semaforico con via Roma, a Selargius, I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena sono intervenuti per i rilievi.