Lieto fine per Paolo Boi di Siurgus Donigala: è appena stato ritrovato. Dopo una incessante notte di ricerche da parte dei parenti e dei Volontari nelle campagne, “il signor Paolo è stato ritrovato vivo, è molto provato ed ora si attende l’ambulanza per potergli prestare adeguato soccorso medico e verifiche sanitarie” spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli.

“Da parte dei familiari e mia personale come Presidente di Penelope Sardegna un grazie a tutti per non aver mollato.

Il ritrovamento in vita del signor Paolo è la conferma che l’immediatezza delle ricerche è essenziale in questi casi e le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di ricevere immediatamente la,denuncia ed attivarsi! Il rimandare o sostenere che bisogna aspettare 24 ore è una pericolosa omissione.

Tutto è bene ciò che finisce bene”.