Tragedia a Siurgus Donigala. L’amato Presidente della Pro Loco Gianni Marcialis è morto oggi improvvisamente a soli 67 anni.

“Oggi la sua famiglia, il nostro paese, la Pro Loco, il Gruppo Folk “Sa Roda” perdono una persona straordinaria.

Gianni Marcialis 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶”, scrive la Pro Loco sui social.

“Gianni non era solo il presidente della Pro Loco: era il cuore pulsante di ogni iniziativa, sempre in prima linea, pronto a dare il suo tempo, le sue energie e la sua competenza per rendere ogni progetto speciale. Conosciuto e stimato da tutti, Gianni aveva una straordinaria capacità di stare vicino alle persone, di ascoltare, aiutare e coinvolgere chiunque, sempre con disponibilità e generosità.

La sua vera passione era il paese stesso. Ogni evento, ogni manifestazione, ogni iniziativa vedeva in Gianni un punto di riferimento: presente in tante associazioni, animato da un entusiasmo contagioso, trasmetteva a tutti noi l’amore per la comunità e l’importanza di vivere attivamente la vita del paese.

Oltre alla dedizione al paese, Gianni era un grande padre, orgoglioso della sua famiglia numerosa e meravigliosa.

Senza di lui, la Pro Loco e il nostro paese non saranno più gli stessi. Ma il suo esempio, la sua energia e il suo amore per Siurgus Donigala resteranno con noi per sempre.Ciao Gianni, grazie di tutto.”