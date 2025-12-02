Tragedia a Vedelago, in provincia di Treviso. Un uomo di 55 anni, Luca Trinca, è morto schiacciato dal basculante del suo garage.

I terribili momenti sono stati ripresi dalle telecamere di video sorveglianza dell’abitazione.

Stando a quanto trapelato, Trinca aveva già contattato un tecnico per far riparare proprio il basculante che non funzionava bene. Una tragica fatalità, quindi, per il 55enne che è stato travolto nel momento in cui usciva dal garage. A nulla sono serviti purtroppo i tempestivi soccorsi per rianimarlo. I carabinieri indagano sull’accaduto che sentita a tutti gli effetti un drammatico incidente.