Nella notte appena trascorsa, intorno alle 2, alcuni ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la porta d’ingresso di un’abitazione nel centro di Siurgus Donigala, dove risiede un 35enne del luogo attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una vicenda penale legata a una rapina in concorso, risalente allo scorso aprile.

I colpi, esplosi ad altezza d’uomo, sembrerebbero essere stati indirizzati verso il destinatario della misura. Al momento del fatto, l’uomo non si trovava all’interno dell’abitazione, ma all’esterno, in compagnia di un conoscente. Quest’ultimo ha riportato una lieve abrasione a un braccio, verosimilmente provocata da schegge sollevate dall’impatto dei proiettili ed è stato trasportato al Brotzu per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova, territorialmente competente, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini volte a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a risalire agli autori del grave gesto.