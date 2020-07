Brucia 4 auto a Sinnai, piromane incastrato dalle telecamere: è un 23enne

Incendio di 4 auto. I carabinieri hanno trovato il responsabile. Dopo articolate indagini i carabinieri di Sinnai sono riusciti a risalire all’identità dell’individuo che, alle prime ore del 16 giugno, ha appiccato il fuoco a una Dacia Duster parcheggiata in via Sironi, provocando il danneggiamento di altre 3 macchine adiacenti. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno individuato con certezza un 23enne con precedenti del posto, denunciandolo in stato di libertà per il reato di danneggiamento seguito da incendio.