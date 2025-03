Bruttissimo incidente durante una corsa vicino alla cava di Sinnai. Due moto da enduro si sono scontrate violentemente, probabilmente per una manovra erronea. I due motociclisti coinvolti, soccorsi subito dal personale del 118, sono stati trasportati in elisoccorso in codice rosso uno al Brotzu e l’altro al Santissima Trinità di Cagliari.