Sestu, riemerge una necropoli di epoca punica durante i lavori della condotta del gas: eccezionale ritrovamento lungo la sp8.

Un nuovo e finora sconosciuto contesto archeologico è venuto alla luce nel corso della sorveglianza archeologica prescritta per i lavori di posizionamento delle condotte relative all’impianto Power 2 Gas realizzato dalla società Italgas in comune di Sestu.

I materiali rinvenuti, verosimilmente pertinenti a una necropoli con sepolture entro anfora (enchytrismos) di epoca punica, sono stati individuati entro la sede la sede stradale della SP8 a Sestu.

Grazie al supporto di Italgas e della società Medea l’area è attualmente oggetto di un intervento di scavo di emergenza condotto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per indagare, documentare e mettere in sicurezza le sepolture e i reperti archeologici e per poter procedere con le opere previste una volta documentato l’importante contesto. A darne notizia è la sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Cagliari.