Un percorso sfolgorante quello di EroCaddeo ad XFactor, che con il suo talento ha appassionato tutta Italia. Anche il suo inedito, “Punto”, è arrivato dritto all’obiettivo emozionando con profondità e semplicità.

La sua Sinnai segue ormai da settimane con affetto il giovane artista sardo e giovedì 4 dicembre, in vista della finale, in Piazza Plebiscito a Napoli, il Comune ha messo a disposizione il Teatro Civico per seguire la diretta. L’ingresso è gratuito ma i posti – come precisato dal Comune- sono ovviamente limitati, solo 380.