Tragedia scoperta questa mattina al Trasimeno al confine fra Umbria e Toscana. Marito e moglie sono stati ritrovati senza vita nella loro casa a Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve. Stando a quanto ipotizzato fino a questo momento lui sarebbe un ufficiale delle forze armate e avrebbe prima ucciso la compagna per poi togliersi la vita.

Secondo le prime informazioni l’uomo, 60enne in pensione, avrebbe avvertito una persona dicendo che avrebbe commesso una follia. La persona interpellata ha quindi avvertito le forze dell’ordine. Diversi ancora gli elementi da appurare in questa triste vicenda, ora nella mano della Procura di Perugia.