Decisivo è stato l’incontro di ieri con la ministra del Lavoro Marina Calderone, presente a Cagliari per un evento di Confindustria, che ha riaperto uno spiraglio sulla vertenza Eurallumina. Dopo tredici giorni passati sul silo a 40 metri d’altezza, i lavoratori in presidio hanno deciso di sospendere la protesta.

La scelta è arrivata al termine dell’assemblea convocata a Portovesme, dove i dipendenti hanno valutato positivamente l’interlocuzione con la ministra, che ha confermato l’impegno a riportare la vertenza sul tavolo del Mimit. Il nuovo confronto al ministero delle Imprese è fissato per il prossimo 10 dicembre.

Anche i lavoratori che hanno resistito per oltre due settimane sul silo sono scesi e hanno partecipato all’incontro con i colleghi, condividendo la linea comune di una pausa temporanea, in attesa degli sviluppi del vertice romano.

La vertenza, che riguarda il futuro occupazionale e industriale dello stabilimento del Sulcis, resta ancora aperta, ma il gesto di sospendere la protesta segna un passaggio di fiducia nei confronti delle istituzioni.