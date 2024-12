Un Natale davvero da ricordare per un un ragazzo che, all’edicola del centro commerciale Le Palme a Sinnai gestita da Alfio Atzeni ha vinto la cifra da capogiro di 500 mila euro. Il giovane ha acquistato due schede de “Il Miliardario “ e con il 22, investendo solo 10 euro, ha realizzato la vincita da sogno. Non si conosce l’identità del fortunato vincitore, nè se sia cittadino di Sinnai. Ciò che è certo è che è un frequentatore del centro commerciale e che da domani potrà inizia la procedura bancaria per riscuotere la somma. Il ragazzo avrebbe solo chiesto conferma della vincita per poi andare via con riservatezza.