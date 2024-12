Claudio Gulisano, 44 anni, è lui, uno dei figli dei due coniugi di via Ghibli l’uomo fermato dai carabinieri nella notte dopo un lunghissimo interrogatorio. Secondo i militari sarebbe lui il responsabile del terribile delitto avvenuto a Cagliari per ragioni ancora da verificare. Dopo tutte le indagini di rito, i carabinieri hanno fermato l’uomo mentre l’altro fratello non risulta indagato. Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Un presunto colpevole all’interno della famiglia dunque, come da sospetti che nel corso delle ultime ore sarebbero diventati gravi indizi. Indagini accurate, per quella che sembrava una fatalità e poi è diventato un doppio omicidio. Padre e madre. Il figlio al centro delle accuse. Nella notte, la conferma: Claudio accusato della morte dei genitori