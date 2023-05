Sinnai, teppisti svuotano gli estintori e danneggiano la scuola di via Caravaggio: “Tutti a casa sino al 2 giugno”

Tutti a casa sino al 2 giugno nell’istituto di via Caravaggio a Sinnai. A ordinarlo è il sindaco Tarcisio Anedda, con tanto di ordinanza ufficiale dove si parla esplicitamente di atti vandalici e di “polveri di estintori cosparsi nei pavimenti e negli arredi”. In mattinata ci sono state verifiche di polizia e carabinieri, per prendere eventuali tracce dei balordi. Colpiti solo i locali della scuola primaria, ben distante dai plessi della scuola dell’infanzia e della secondaria, quest’ultimo plesso sbarrato da mesi per ragioni di inagibilità. Molto irritati i genitori: “È l’ennesimo atto vandalico, non si fa nulla per mettere in sicurezza gli stabili, magari con delle telecamere. Saremo costretti a tenerci i figli a casa sino al cinque giugno, visto che il 2 è festa della Repubblica e poi sarà già sabato”, denuncia Elisabetta Saddi, mamma di un alunno e componente del direttivo interno dei genitori.

“I vandali hanno anche preso di mira, rovinandoli, i pc dell’aula di informatica”: