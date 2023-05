Andrea Giambroni si è risvegliato dal coma, il 40enne trasferito dal Brotzu a Oristano per la riabilitazione

Andrea Giambroni ha aperto gli occhi e si è risvegliato dal coma. Il commerciante 40enne, al Brotzu da oltre tre settimane in seguito al gravissimo incidente che l’ha visto coinvolto in via XX Settembre a Cagliari (è caduto in monopattino per una buca) è stato già trasferito, su ordine dei medici, al centro Santa Maria Bambina di Oristano per la riabilitazione. Le sue condizioni sono ancora molto gravi ma, al momento, non è più in pericolo di vita: dovrà sottoporsi a cure e controlli continui prima che sia possibile stilare una diagnosi completa e non parziale. Di certo, ha riportato gravissimi danni alla testa, con lesioni causate dalla violenta caduta sull’asfalto. Sarà ora compito delle equipe mediche del centro di Oristano portare avanti un piano di guarigione, sempre tenendo conto dei danni riportati.

E, in parallelo, dopo l’apertura di un’inchiesta al tribunale di Cagliari, prosegue la ricerca di testimoni dell’incidente. Chiunque abbia assistito alla caduta di Andrea Giambroni, lo scorso 3 maggio, possono contattare l’avvocatessa Micaela Monni al seguente indirizzo email: [email protected] “.