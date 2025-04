Sinnai, “Carta d’identità – Donazione organi”, con il rinnovo del documento ora ci sarà la possibilità di esprimere il proprio consenso presso l’Ufficio comunale. “È un gesto semplice ma dal valore inestimabile.” La Giunta comunale di Sinnai ha approvato il progetto “Carta d’identità – Donazione organi”, un’importante iniziativa che permetterà ai cittadini di esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti direttamente in sede di rinnovo o rilascio della carta d’identità, presso l’Ufficio Anagrafe comunale, oltre che attraverso le modalità già previste dalla normativa nazionale.

La donazione di organi rappresenta un atto di grande generosità e civiltà. Il trapianto costituisce, infatti, una delle più efficaci terapie per il trattamento di gravi patologie e, in molti casi, l’unica possibilità di salvezza per pazienti affetti da malattie non altrimenti curabili, offrendo loro la possibilità di tornare a una vita normale e a una buona aspettativa di vita.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessora agli Affari Generali, Michela Matta, che ha seguito con attenzione tutte le fasi della procedura:

“Si tratta di un obiettivo importante del nostro programma di governo, che consente di colmare un vuoto all’interno del nostro Comune. Ringrazio sentitamente tutto l’Ufficio Anagrafe per l’impegno e la professionalità dimostrati nel rendere possibile questo risultato.”

Anche l’Assessore alla Salute, Roberto Demontis, ha accolto con entusiasmo l’approvazione del progetto:

“Con questo intervento vogliamo promuovere la cultura della donazione come scelta consapevole e solidale, rafforzando il valore della vita e il senso di comunità. È un gesto semplice ma dal valore inestimabile.”

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a riflettere sull’importanza di questo gesto e a valutare, in occasione del rinnovo del documento di identità, l’opportunità di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.