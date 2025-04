Capoterra, Elisabetta Baire conquista il titolo “Bikini Ifbb”: è la prima volta che accade per la Sardegna. Appena un anno fa Baire ha iniziato il suo percorso agonista e pochi giorni fa ha conquista l’ambito titolo. Soddisfazione da parte dell’assessore allo Sport Giovanni Montis: “Tantissimi complimenti campionessa”.

La categoria Bikini IFBB è una competizione di bodybuilding femminile in cui le atlete sono valutate per l’armonia, la simmetria e la bellezza del corpo, con un’enfasi sulla definizione muscolare, ma senza essere eccessivamente muscolose o mascoline. Le atlete indossano un bikini e vengono valutate per la loro postura, eleganza e presentazione sul palco.

E nell’ultima gara Bikini Ifbb nel Regno Unito la capoterrese ha portato a casa il titolo più ambito, ossia la Procard Ifbb, che le permetterà di gareggiare nel circuito delle atlete professioniste di tutto il mondo, per riuscire a qualificarsi al Mister Olympia, la competizione di bodybuilding più importante al mondo.

Solamente un anno fa’ ha iniziato il suo percorso agonistico e in un solo anno e’ diventata un atleta professionista.