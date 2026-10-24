Gomma della ruota da buttare e cerchio deformato sono le conseguenze di una voragine in curva presa in pieno: è la stessa cittadina che racconta l’accaduto.

“Ieri l’ennesima disavventura sulle strade del nostro paese. E stavolta, oltre alla rabbia, c’è tanta amarezza.

Mentre andavo a lavoro, ho preso una buca enorme in questa curva (Via Ciro Menotti).

Ho rischiato di finire fuori strada, la gomma è scoppiata e il cerchio è danneggiato, e chissà se riparabile, la cosa più frustrante è che non è la prima volta bensi la seconda che capita di danneggiare la macchina nelle buche di Sinnai” spiega pubblicamente V.M.

La donna vuole segnalare “un pericolo che non può essere ignorato. In quella curva c’è un fosso davvero brutto ed è necessario prestare molta attenzione, soprattutto per chi viaggia sulle due ruote, per cui una buca del genere può rappresentare un rischio ancora più grave.

La rabbia nasce anche dal pensiero di quello che sarebbe potuto succedere. Perché oggi è andata così, ma la prossima volta potrebbe andare diversamente. E non voglio nemmeno immaginare le conseguenze se al posto mio ci fosse stato un motociclista.

È deludente ritrovarsi ancora una volta davanti a situazioni del genere.

Spero davvero che questo post serva a far prestare attenzione a chi passa da lì e, soprattutto, che il problema venga risolto prima che qualcuno si faccia seriamente male.

Perché la sicurezza stradale non dovrebbe essere una questione di fortuna. E nessuno dovrebbe rischiare un incidente andando semplicemente al lavoro”.