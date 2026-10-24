I pedoni passano in strada in quel tratto dove il pattume abbonda, rischiano di essere travolti dalle auto in corsa, soprattutto la sera, quando il buio riduce la visibilità. Di giorno non va meglio, tanti infatti gli studenti che percorrono la via e che aggirano l’ostacolo scendendo dal marciapiede perché i ratti sono sempre presenti e, al rumor dei passi, saltellano via verso la tana, anche sopra i piedi dei passanti che devono schivare immondizia e topi.

Ieri la denuncia di una residente a Casteddu Online sulla situazione, https://www.castedduonline.it/cagliari-emergenza-senza-fine-in-viale-la-playa-cumuli-di-immondizia-sul-marciapede-attirano-topi-e-blatte/?fbclid=IwdGRjcAVJF6pjbGNrBUkXpmV4dG4DYWVtAjExAHBkb2YFc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEea69x4KWL0FO8Dk3AicMUHv_mOJJ6M2z5jzMExQy2hl1krw7lMWpm0txGNy8_aem_045fcJQ2AAtSG1C58tojZA e ieri sera è stato ripreso il tragitto horror per dimostrare la presenza dei sorci.

“Chiediamo che venga rimosso il bidone della spazzatura per restituire decoro alla via e la sicurezza a tutti noi”.