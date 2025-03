Il dolore e la disperazione che vengono attenuati grazie alla vicinanza dei suoi concittadini e non solo. Per lei anche una raccolta fondi che ha già superato duemila euro e che le permetteranno di riprendere il lavoro. “Ci sono momenti in cui la vita ci mette alla prova in modo inaspettato, e quello che è successo alla mia paninoteca mobile è stato un colpo durissimo. Ma in questo dolore, ho trovato qualcosa di immenso: il vostro affetto, la vostra vicinanza, i vostri messaggi e gesti di solidarietà. Non posso esprimere a parole quanto tutto questo mi abbia scaldato il cuore”: con questo messaggio Rita Monni ha espresso il suo riconoscimento verso la grande solidarietà ricevuta.

Una donna che ha sempre lavorato con onestà e dedizione, gestendo da oltre trent’anni e con grande passione il suo camion di panini, Peter Pan. Il suo lavoro è stato non solo un mezzo di sostentamento, ma anche un modo per donare sorrisi e qualità alla vita delle persone che l’hanno conosciuta. Purtroppo durante la notte il suo camion è stato distrutto da un incendio, lasciandola senza il mezzo che le permetteva di sostenere la sua famiglia.Rita si prende cura e sostiene quotidianamente suo padre anziano e sua figlia. Questa tragedia ha messo a dura prova una famiglia onesta, e ora Rita si trova ad affrontare la difficile sfida di ricominciare da capo.