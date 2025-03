Un dramma, per Rita Monni e la sua famiglia, conosciutissima a Sinnai e non solo, che nelle scorse ore ha visto andare letteralmente in fumo la sua attività. Il suo furgoncino di bibite e panini è andato totalmente distrutto dalle fiamme. E se ancora non è chiaro l’origine dell‘incendio, la figlia Nicole Monni Prepelita ha pensato bene di provare ad aiutare concretare la sua mamma, aprendo una raccolta fondi pubblica si Gofound me che si chiama “Aiutiamo Rita a ripartire!”

“Aiutiamo la mia mamma Rita Monni a ripartire!”, scrive Nicole in un post social di questa sera. “Sei una forza incredibile, lo sai e lo sanno tutti.” Una famiglia dedita al lavoro che in pochissimo tempo ha visto sfumare la tranquillità quotidiana di poter lavorare e che sicuramente incontrerà la solidarietà di tantissime persone.

Se volete aiutare Rita e la sua famiglia, Qui

il link per donare. L’obiettivo è raggiungere la cifra di 20 mila euro.