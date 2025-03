Assemini, approvato il bilancio di previsione: nuove assunzioni in vista, bel 40, e sono 9 i milioni di euro destinati per il servizio manutentivi, ambiente e igiene urbana. L’assessore Malloru: “Nonostante le grandi difficoltà dovute alla mancanza di personale negli uffici comunali, abbiamo approvato il bilancio triennale che per il 2025 ammonta a 107 milioni di euro che vanno a finanziare, tra l’altro, la spesa per l’assunzione delle circa 40 unità di cui attualmente risultiamo carenti, pari a circa 1,5 milioni di euro”.

Questo Bilancio nasce dalla concertazione tra l’amministrazione e i Responsabili dei Servizi, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire nel triennio.

Giusto per dare qualche numero, all’interno del bilancio appena approvato, sono presenti circa 6 milioni di euro per il settore Lavori Pubblici, 9 milioni di euro per il servizio manutentivi, ambiente e igiene urbana, 11 milioni di euro per servizi sociali, istruzione, cultura e sport, 500.000 euro per la polizia locale e protezione civile,

600.000 euro per Urbanistica e Sviluppo Economico, 13 milioni di euro per il settore Finanziario.

“Rinnovo il mio ringraziamento a nome di tutta l’amministrazione a tutto il personale comunale, senza la cui collaborazione e il proprio lavoro, non sarebbe stato possibile portare avanti alcun obbiettivo” specifica Marcello Malloru.

“Il bilancio di previsione rappresenta, non solo un insieme di cifre, ma una vera e propria visione per il nostro comune e per il futuro dei nostri cittadini.

Seppur tra mille difficoltà, siamo riusciti a far quadrare i conti, garantendo la copertura di tutti i servizi essenziali, oltre allo stanziamento di fondi destinati a nuovi servizi, attività e opere pubbliche”.

È stato confermato e rafforzato un importante investimento nel settore sociale, dove sono state destinate risorse significative per sostenere le fasce più vulnerabili della nostra popolazione, garantendo servizi essenziali e programmi di inclusione.

Sono state garantite le coperture finanziarie per la realizzazione dei lavori pubblici e per la manutenzione di strade e immobili comunali.

In ambito culturale, “abbiamo previsto finanziamenti per eventi, manifestazioni e iniziative che valorizzano la nostra identità e il nostro patrimonio.

Per quanto riguarda lo sport, sono stati confermati e rafforzati le risorse destinate alle società sportive e all’organizzazione di eventi sportivi, oltre al potenziamento delle strutture.

Per il settore del turismo, abbiamo previsto risorse per la promozione di eventi, così come per iniziative che attraggono turisti e valorizzano le bellezze del nostro territorio”.

Insomma, “questo bilancio rappresenta il “piano strategico” che ci consentirà di pianificare e gestire le risorse in modo efficace e, nel contempo, di raggiungere gli obbiettivi di questa amministrazione a inizio mandato”.