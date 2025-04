La manifestazione, organizzata dal “Motoclub Sa Palestra di Sinnai”, ha confermato le aspettative ed ha regalato a tantissimi appassionati dei momenti assolutamente indimenticabili.

Una due giorni iniziata nella giornata di sabato con la Rock-Band degli “Out” e proseguita l’indomani con la Decima Edizione della “Motocavalcata”: tra gli iscritti, oltre a piloti provenienti dall’intera Sardegna, anche alcuni austriaci che hanno percorso il tracciato previsto attraversando luoghi di assoluto interesse

naturalistico, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.

Contemporaneamente alla gara, si è tenuto un importante “Raduno di auto d’Epoca”, che ha riscosso un altissimo gradimento da parte del numeroso pubblico intervenuto per l’occasione che ha potuto ammirare autoveicoli di grande interesse storico-collezionistico.

Stupendi gli esemplari presentati dal “Gruppo Old Cars Friends”, tra cui le bellissime Fiat Balilla del 1936, Fiat 1100 E del 1949, Fiat 500 C del 1950, Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959, Ford Mustang Coupe’ del 1965, Fiat 850 Berlina del 1968, Lancia Fulvia Coupe’ del 1974, Mp Lafer del 1974, Bmw 2002 T ii del 1974; non è mancato il fascino “British” con la Mg B Roadster del 1973, Austin Mini 1000 del 1983, Mini Cooper 1300, Ginetta G 32 del 1992, Mini Cooper del 1995.

Presenti anche le bicilindriche Citroen con tre stupendi esemplari di Citroen Mehari, rispettivamente del 1973, 1976 e 1978 ed una “2 Cv Transat” del 1984.

Bellissime anche le autovetture tedesche come Mercedes 190 del 1987, Mercedes Slk 200 Kompressor del 1998, Audi A4 Cabrio 2.5 Tdi del 2004, Wolkswagen Passat e Wolkswagen Maggiolino. Immancabili le sportive Alfa Romeo come Alfa 75 e Spider 939.

Completano inoltre la rassegna del Gruppo Old Cars Friends la bellissima Fiat 500 D del 1963, la Fiat 500 Cabrio del 1968, la Fiat Barchetta del 2001, la Fiat X 1/9 e la Renault 4 del 1983.

Stupende inoltre le autovetture presentate dall’ Associazione AMAME di Monserrato, come le intramontabili e coloratissime Fiat 500 oltre ad una bellissima Fiat 124 Sport Spider che hanno attirato la curiosità e l’attenzione dei visitatori durante il corso dell’intero svolgimento del Raduno.

Bellissime ed ammiratissime anche le auto presentate dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Cagliari, con diversi esemplari di Fiat 500 apprezzate da appassionati e non solo.

Hanno partecipato all’esposizione anche alcune bellissime Moto d’Epoca, come due esemplari di “Kawasaki Z 1000” e Vespa 50 Special del 1980.

I visitatori hanno potuto anche ammirare le esposizioni di artigiani ed hobbisti e usufruire della zona “Food-Drink”, accompagnate dall’intrattenimento musicale con D.J Set. Spazio inoltre anche per i più piccoli grazie alla presenza dei giochi gonfiabili.

Grande è stata la soddisfazione espressa dagli organizzatori del “Motoclub Sa Palestra di Sinnai”, che con il Patrocinio del Comune di Sinnai ed in collaborazione con “Vab Sinnai Sarda Ambiente”, hanno portato a termine la decima edizione di una manifestazione che si è consolidata nel corso degli anni diventando un punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Le bellissime riprese di Enzo Marra mostrano gli auto-moto veicoli presenti alla manifestazione.