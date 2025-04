La disperazione di M.M.: “Io sono il tutore e non posso fargli una doccia perché è impossibile entrare in bagno per via delle barriere architettoniche”.

Un bagno con la vasca e anche un gradino per accede al servizio, impossibile però per un anziano signore che lotta contro un tumore metastatico al 4 grado. Abitano in via Castelli, si sono rivolti da tempo alle istituzioni di competenza al fine di avere l’aiuto necessario per trasformare il bagno, renderlo usufruibile a chi deve vivere con tanti problemi di salute. “Non chiedo niente di particolare se non far vivere gli ultimi anni a papà in modo decente”. Le immagini parlano da sole: un gradino, soprattutto, e una vasca impossibile da utilizzare per l’uomo. Servirebbe la doccia e il pavimento senza ostacoli in modo tale da essere percorso senza rischi. “Tante promesse ma sinora niente è cambiato, abbiamo questo enorme problema e non disponiamo delle possibilità per risolverlo”. La frustrazione è palpabile, poco il tempo rimasto a disposizione e la volontà di non arrendersi per permettere al papà una comodità che dovrebbe essere scontata.