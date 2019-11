Sinnai, dissesto e degrado al Villaggio delle Mimose: “Cosa dobbiamo fare per uscire di casa?”

Strade impraticabili e disagi al Villaggio delle Mimose, la protesta dei residenti alla nostra redazione:

“Scrivo per segnalare la forte situazione di disagio che si vive al Villaggio delle Mimose in comune di Sinnai. Dalle foto che ho allegato si evince lo stato penoso in cui versa la strada a seguito della pioggia di stanotte. Qui la strada non viene manutentata dagli enti e questo nonostante ci sia la nomenclatura toponomastica. Dopo innumerevoli richieste fatte da alcuni di noi, tutte inutili, abbiamo deciso di riunirci in un comitato per far valere il nostro diritto di poter vivere dignitosamente. Qui le strade sono dissestate e siamo senza l’acqua potabile perché non c’è nemmeno la condotta idrica! Possibile che nel 2019 dobbiamo ancora aspettare per avere servizi essenziali? Come dobbiamo fare per per uscire di casa? Non voglio nemmeno pensare cosa accadrebbe se ci fosse la necessità di un’ambulanza: come potrebbe percorrere la strada ridotta così con un ferito a bordo? Abbiamo chiesto al sindaco un incontro, proprio qui al villaggio affinché potesse constatare di persona lo stato in cui versa il territorio, ma ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro”.

Presidente del comitato di volontariato per la salvaguardia di strada de Figu Niedda e zone limitrofe.