Recital per violino e pianoforte al Museo Diocesano Arborense di Oristano

Domenica 24 novembre alle ore 18.00 nella Sala “S. Pio X” del Museo Diocesano Arborense si terrà il nono appuntamento della X^ Rassegna “Domenica in concerto” con il duo composto da Franco Mezzena (violino) e Stefano Giavazzi (pianoforte). Il programma propone, attraverso questi due grandi interpreti, una panoramica dal classicismo romantico dalla Sonata di Schubert alle arditezze armoniche delle Tzigane e la Sonata di Ravel, tra spunti jazzistici e pizzicati rocamboleschi. Una serata per gli amanti del violino e del pianoforte che in questo repertorio vedono valorizzate le peculiarità di entrambi gli strumenti.

Il concerto è organizzato dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e under 18 € 5,00

Botteghino il giorno del concerto dalle ore 17.00 c/o il Museo

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966 cell. 339.8727128 Mail: info@enteconcertioristano.it

Sito: www.enteconcertioristano.it Facebook: Ente Concerti Oristano