Nella notte tra lunedì e martedì, i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, disoccupato e residente a Sinnai, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato fermato lungo via dello Sport, a bordo della sua auto. Alla vista della pattuglia impegnata nei controlli notturni, ha effettuato una manovra improvvisa e sospetta, attirando l’attenzione dei militari. Il comportamento anomalo ha spinto i Carabinieri a procedere con il fermo del veicolo per un controllo approfondito.

Durante la perquisizione, i sospetti si sono rivelati fondati: nascosti nell’auto sono stati trovati circa 1,75 grammi di marijuana, 45 grammi di cocaina già suddivisi in 51 dosi termosigillate pronte per la vendita, e 1.200 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In mattinata, l’arresto è stato sottoposto a convalida con rito direttissimo davanti al Tribunale di Cagliari.