Nuraminis, contro gli incendi anche un vascone da 30 mila litri posizionato gratuitamente nel terreno di un privato: “Grazie e complimenti per questa iniziativa che porterà beneficio a tutto il territorio di Nuraminis e comuni limitrofi provati anche quest’anno da numerosi e devastanti incendi” esprime il sindaco Stefano Anni.

La lotta agli incendi anche attraverso la sinergia di forze tra cittadini e istituzioni: il 19 Giugno la Giunta Comunale di Nuraminis ha deliberato un contributo straordinario a favore delle associazioni locali che si occupano di salvaguardia del territorio e prevenzione incendi. L’associazione autogestita “Sa Grutta”, presieduta Giampaolo Zonca e beneficiaria di un contributo di 8.500 euro erogato a fine giugno, “con grande impegno ha provveduto a richiedere ed ottenere dalla dirigenza regionale del corpo forestale della regione Sardegna un vascone antincendio da 30 mila litri da destinare alla costituzione di presidi idrici stagionali antincendio a servizio degli elicotteri.

L’approvvigionamento idrico per il riempimento e i successivi rabocchi è garantito dalla presenza di una rete idrica comunale a servizio degli allevatori presenti nella località Grutta Sibiriu”. È stata data quindi la disponibilità gratuita dell’area per il posizionamento del vascone al fine di contrastare questa grave piaga che affligge l’isola intera.