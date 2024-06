Sinnai: cateteri e panni assorbenti usati gettati alle porte del paese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Rifiuti particolari che non possono essere gettati nemmeno nell’immondizia di tutti i giorni quelli che sono spuntati nell’agro in periferia del paese: sacchi contenenti servizi igienici e sanitari che ritira generalmente la Asl a domicilio. E invece, per chissà quale motivo, sono stati ripetutamente gettati all’aria aperta, a portata di tutti. “Si può comprendere il disagio per chi ha una disabilità, ma questi rifiuti oltre che essere pericolosi per l’ambiente lo sono anche per il decoro di un bel vedere di Sinnai” ha espresso pubblicamente un residente.