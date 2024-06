Contrasto alla malamovida a Quartu, controllati bar e ristoranti sul litorale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dalle prime ore della sera alle 3 di questa mattina, i militari della Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena, unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) e delle Stazioni dei Carabinieri di Maracalagonis, Sinnai, Sestu e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, hanno condotto un servizio coordinato finalizzato al controllo della movida e al contrasto delle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni della fascia litoranea di Quartu Sant’Elena. Durante il servizio sono stati controllati un market etnico e alcuni bar e ristoranti situati sul litorale e meta della movida locale. Tutti gli esercizi sono risultati conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti, e non sono state riscontrare violazioni.

Nel corso della serata i carabinieri hanno effettuato diversi posti di controllo verificando numerosi veicoli e individui presenti nella zona. Tra questi, hanno verificato anche la situazione di 21 soggetti sottoposti a vari regimi alternativi alla detenzione. Durante le operazioni, un giovane di 17 anni, residente a Elmas, è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,34 grammi di kief. La sostanza è stata sequestrata e custodita in attesa di essere inviata al Laboratorio Analisi Stupefacenti di Cagliari. Il giovane, finora, non era mai stato oggetto di analoghe segnalazioni.