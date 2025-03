Tutto distrutto, solo un cumulo di macerie ora da smaltire per il camion di cibo che ha preso fuoco durante la notte. Atto vandalico o corto circuito, le cause non sono ancora chiare, era di proprietà di una concittadina alla quale ora si stringe la comunità. Increduli e dispiaciuti, gli abitanti di Sinnai mostrano sdegno e preoccupazione qualora il rogo dovesse risultare doloso. Quel che è certo, è una attività andata in fumo e i sacrifici di anni di lavoro persi in pochi minuti.