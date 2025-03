Tragedia ieri sera in una scuola Cantera Calcio di Napoli a nella strada comunale Selva Cafaro a San Pietro a Patierno. Un giovanissimo iscritto di 14 anni si è sentito male prima dell’allenamento. Il ragazzo ha perso i sensi cadendo a terra e non si è più ripreso. Inutili purtroppo i soccorsi tempestivi che hanno cercato disperatamente di rianimare il 14enne, deceduto poco dopo. Nelle prossime ore sarà probabilmente effettuata l’autopsia sul corpo del giovane calciatore, già a disposizione dell’autorità giudiziaria. La scuola ha sospeso tutte le attività previste nei prossimi giorni in segno di lutto.