Simone Deidda, ristoratore, a Radio Casteddu: “Vogliamo la zona bianca per lavorare come prima”

Simone Deidda, terza generazione di uno dei più famosi ristoranti di Cagliari, “Basilio”, ai microfoni di Radio Casteddu: “Da un giorno all’altro ci possono dire che apriamo e chiudiamo, ormai ci siamo abituati. Stessa cosa per i Ristori, arrivano e non arrivano. Siamo passati in zona gialla e questo è un progresso già per tutti quanti perché vuol dire che un po’ le restrizioni intraprese hanno fatto effetto. Forse siamo stati più bravi tutti quanti e anche quello è un progresso.

Il comitato tecnico scientifico ha espresso parere negativo pe la riapertura a cena dei ristoranti anche se l’ultima parola spetterà al governo. Speriamo che si mettano tutti quanti una mano sulla coscienza.

Ai colleghi che hanno deciso di chiudere dico: facciamoci forza, questo periodo passerà. Già passare in zona gialla è un primo passo per poi passare in zona bianca e vivere come abbiamo assaporato questa estate senza rifare gli errori che ci hanno fatto commettere”.

