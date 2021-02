Svolta sicurezza a Monserrato, ecco la segnaletica anti-incidenti davanti all’ufficio postale

Monserrato, strade più sicure: realizzata la segnaletica orizzontale e verticale in via Cicerone all’altezza dell’ufficio postale. Gli interventi sono stati realizzati questa mattina con l’obiettivo di garantire ai cittadini che si recano all’Atm dell’ufficio postale di poter aspettare il proprio turno senza rischiare di essere travolti dalle auto di passaggio. Il percorso pedonale, lato ufficio postale, è ora protetto anche con i dissuasori di sosta e la carreggiata è stata ristretta in modo tale da evitare la sosta delle vetture anche a sinistra, considerata come reale causa dei pericoli segnalati da tanti cittadini.