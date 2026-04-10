Decimomannu piange un uomo buono e amato da tutti, portato via troppo presto da una malattia terribile che non perdona. Si è spento a soli 53 anni Roberto Mallus, ex macellaio, affetto da 10 anni dalla Sclerosi Multipla. Una diagnosi che cambia la vita per sempre ma che non ha spento il sorriso di Roberto. Sono in tanti in queste ore che vogliono ricordarlo con affetto e dolore per una perdita ingiusta.

“Decimomannu buongiorno…amici e conoscenti.. nel vostro risveglio…”, le parole di Salvatore Cabiddu del circolo culturale Aurora, “annuncio una notizia di un’altra sconfitta umana..la scomparsa di Roberto… essendo stato un guerriero coraggioso…non muore mai.. al massimo si allontanano della sua terra promessa per un po’ per permettere alle altre persone di mettere in pratica il buon esempio dato dall’amico Roberto…..con la sua sofferenza nel convivere con la sua malattia…. le nostre sentite condoglianze ai familiari per sua scomparsa… addio fratello Roberto…sarai sempre nei nostri ricordi”.