Siliqua, un progetto con i ragazzi fragili e tanti complimenti per Valerio Podda

Un progetto con i ragazzi fragili e tanti complimenti dagli esperti del settore per Valerio Podda, abile innestatore che mette a disposizione gratuitamente le sue conoscenze professionali per tramandare le antiche e preziose tecniche dell’agronomia. Dopo il servizio pubblicato da Casteddu Online qualche giorno fa, ( https://www.castedduonline.it/siliqua-mette-a-disposizione-le-sue-conoscenze-per-insegnare-la-tecnica-dellinnesto/ ) in cui il 55enne, amante delle piante e della natura, ha comunicato che mette a disposizione le sue conoscenze per insegnare gratuitamente ai giovani le antiche tecniche dell’innesto, il suo telefono non cessa di squillare.