Capoterra, la città si illumina di giallo contro l’endometriosi

Si stima che 1 donna su 10 soffra di questa malattia cronica: dolori molto forti e, spesso, la patologia può essere causa di infertilità.

“Le donne che vivono con l’endometriosi affrontano quotidianamente una sfida molto difficile e spesso sottovalutata.

L’obiettivo è informare e favorire la prevenzione rispetto alla patologia, cronica ed invalidante che colpisce 1 donna su 10″ spiega Francesca Trois componente commissione pari opportunità. “Il 28 marzo 2023 ricorre la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, istituita nel 2014 per porre l’attenzione su una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. In questa Giornata – spiega l’assessora Donatella Dessì – la commissione pari opportunità invita alla Call to Action, “FACCIAMO LUCE SULL’ENDOMETRIOSI”,

alle ore 20.30 nella Casa Comunale. Saremo tutti presenti e per l’occasione, verrà illuminato di giallo il Palazzo Comunale fronte via Cagliari, perché la nostra Amministrazione è sensibile alla patologia e ai suoi numerosi problemi, attenta verso le donne che

ne soffrono e presente, verso qualsiasi forma di prevenzione possibile”.

“La malattia ‘invisibile’, secondo quanto riportato dal portale del Ministero della Salute colpisce almeno 3 milioni di donne, con il picco che si registra tra i 25 e i 35 anni. Donne costrette a convivere ogni giorno con un dolore cronico e persistente di carattere mestruale; inutile sottolineare quanto ciò renda questa malattia invalidante e si ripercuota con brutalità nella vita di tutti i giorni.

Questo evento è importante per mettere in luce tutti i suoi aspetti” sottolinea Alice Dessì componente commissione pari opportunità.

“La nostra è una commissione delle pari opportunità attiva e sensibile verso tutti ma in particolare verso le persone fragili. Quindi – specifica Silvia Cabras, presidente della commissione Pari Opportunità – è doveroso da parte nostra informare che la malattia consiste nella presenza di tessuto simil-endometriale al di fuori della cavità uterina.