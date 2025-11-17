Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto decine di cittadini in attesa di una visita medica presso l’ambulatorio Ascot, si cerca di mettere un pò di ordine al fine che litigi e comportamenti irrispettosi non si verifichino più. “Fatti incresciosi nei confronti della dottoressa che presta servizio come medico Ascot”, il Comune ha appreso la notizia attraverso i social e si è immediatamente attivato per comprendere quanto accaduto. “Come Amministrazione, desideriamo esprimere la nostra più sincera solidarietà e vicinanza alla dottoressa, vittima di un episodio inaccettabile. Comprendiamo il disagio e il nervosismo che può insorgere in situazioni di difficoltà, ma ribadiamo con forza che nessuna forma di maleducazione o violenza può essere giustificata e va sempre fermamente condannata. È opportuno chiarire che, a causa di un problema alcuni pazienti di un comune appartenente allo stesso distretto sanitario, sono stati temporaneamente dirottati, dalla ASL di Decimomannu, verso la sede di Siliqua, circostanza che ha inevitabilmente generato forti tensioni tra gli utenti. Non è corretto formulare accuse gratuite e illazioni nei confronti dei cittadini di Siliqua che non possono essere ritenuti responsabili di tali situazioni di sovraffollamento presso il poliambulatorio”.

Il medico ha dato nuove disposizioni al fine di arginare il problema: da domani solo i residenti di Siliqua saranno ammessi, “gestirò al mio arrivo il foglio firme personalmente, qualora gli accessi siano esageratamente numerosi valuterò se inserire un tetto massimo di visite”.

Non solo: “Qualora si creassero nuovamente problemi sarò intransigente e non esiterò a interrompere l’attività di ambulatorio”.