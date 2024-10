Siliqua, automobilisti ignorano i divieti e entrano nella strada chiusa che sta cedendo

Siliqua – Strada chiusa per smottamenti, automobilisti ignorano il divieto e percorrono lo stesso la Sp 2. La sindaca Atzori: “Quel tratto sta cedendo”. Danneggiata dalla furia dell’acqua che ha causato delle frane sin dalle prime ore dell’emergenza, la Provincia ha provveduto a chiudere la strada “per motivi di sicurezza”. Nonostante ciò, sono giunte delle segnalazioni alle istituzioni che indicano “che diversi automobilisti stanno percorrendo il tratto di provinciale sp2 chiusa per smottamenti”. “È severamente vietato” sottolinea Francesca Atzori. La strada non è sicura, potrebbe mettere in serio rischio gli automobilisti incauti.