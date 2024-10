Investita mentre va a scuola in bici, Eleonora muore a 14 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La tragedia è avvenuta questa mattina aSant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Eleonora, una studentessa di 14 anni, è stata investita da una Volkswagen Golf mentre andava a scuola in bici. La giovanissima è stata quindi sbalzata di diversi metri, finendo a terra in gravissime condizioni. I soccorsi sono intervenuti subito sul posto per aiutare Eleonora, trasportata poi in prognosi riservata all’ospedale di Padova. Nonostante un delicato intervento chirurgico, però, la 14enne non ce l’ha fatta. La polizia stradale e i carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Il conducente dell’auto è ora accusato omicidio stradale.