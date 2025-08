Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Ciriaco Gusai, il 69enne scomparso domenica a Banari.

Il corpo senza vita dell’allevatore è stato ritrovato in un canalone di cemento vicino al suo terreno di Monte Santu. A dare allarme erano i familiari, che non vedendolo rientrare si sono immediatamente preoccupati. Per giorni decine di soccorritori e volontari, giunti anche da Lollove e Orune- paese d’origine di Gusai- hanno battuto palmo a palmo le campagne di Siligo e della zona, anche con elicotteri e droni dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Questa mattina, la tragica scoperta. Ignote, al momento, le cause del decesso.