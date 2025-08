Nei primi dieci giorni dall’apertura, sono stati oltre 2600 i visitatori della 64esima Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, con un fatturato di quasi 48mila euro tra biglietti staccati e pezzi venduti. Tra gli ospiti eccellenti, attratti anche quest’anno dall’unicità e dalla qualità artistica in mostra a Mogoro, nei giorni c’è stato il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci: dopo aver ringraziato il Comune per l’ospitalità, Ranucci ha definito quella mogorese “una fiera unica in tutta Italia che viene mantenuta in vita da un’amministrazione appassionata e dalle idee identitarie di chi ha il dono della manualità. Una tappa poco pubblicizzata, ma che deve diventare obbligatoria”.

VISITE GUIDATE

Quest’anno, per iniziativa della cooperativa Mariposas de Sardinia, sono previste visite guidate alla Fiera: i prossimi appuntamenti – su prenotazione – sono programmati per il 9 e 10, 23 e 24 agosto e per il 6 e 7 settembre.

ESTATE MOGORESE

Entra nel vivo il cartellone dell’Estate mogorese: martedì 5 agosto proseguono gli appuntamenti con la pittura – ‘Quadri in mostra: l’artista sei tu’- nella Biblioteca comunale, mentre venerdì 8 agosto ritorna Istadi, Mogoro Summer Fest, seconda edizione, con l’esibizione di Balentia, Basaltic Plateau e Ugly Sounds. Anche quest’anno ci saranno gli appuntamenti con il Trio di Accademia di Musica Sarda (10 agosto), il teatro Tragodia con “Il pasticcione ovvero S’improddadori” (10 agosto), la gara poetica A s’Arrepentina (13 agosto).

Per costi dei biglietti e prenotazioni

https://www.fierartigianatosardegna.it

Infopoint

https://www.fierartigianatosardegna.it/prenotazioni/info-musei-siti/

I canali social (Facebook, Instagram, TikTok e You Tube)