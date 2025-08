Pula, Barracelli salvano due cinghiali intrappolati all’interno di un laghetto: dopo un primo sopralluogo il Capitano dei Barracelli ha allertato la Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Pula che si è recato con una pattuglia per il supporto.

Ieri mattina le forze del paese sono intervenute all’interno del consorzio Is Molas perché il personale dipendente segnalava la presenza di due cinghiali intrappolati all’interno di un laghetto telonato attualmente in secca.

Dopo un primo sopralluogo il Capitano dei Barracelli ha allertato la Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Pula che si è recato con una pattuglia per supportare i Barracelli nel tentativo di portare alla liberazione dei due selvatici.

Visti i vari tentativi con esito negativo, gli Agenti Forestali hanno allertato il Veterinario incaricato dalla Città Metropolitana di Cagliari per la cura della fauna selvatica che con l’utilizzo di un narcotico è riuscito a sedare gli esemplari maschi di cinghiale che Barracelli e Corpo Forestale hanno rimesso in libertà all’esterno delle pertinenze del Consorzio Is Molas.

L’Assessore all’Ambiente, Stefano Deidda ha riferito che: “I Baracelli non ci fanno mai mancare il loro supporto che è essenziale per la nostra comunità. L’amministrazione quindi rinnova ancora una volta la sua gratitudine per il loro costante lavoro”.