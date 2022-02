In casa stecche di sigarette rubate in tabaccheria, denunciato un 55enne di Cortoghiana

Nella giornata di ieri a Cortoghiana, a conclusione di accurati accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per ricettazione, un 52enne del luogo, già gravato da precedenti denunce. In particolare i militari operanti, ad esito delle attività effettuate, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare d’iniziativa compiuta presso la dimora dell’uomo, hanno rinvenuto nella disponibilità dello stesso la refurtiva sottratta in paese dalla tabaccheria di piazza Venezia, martedì scorso. La refurtiva è consistita in numerose stecche di sigarette. Al danno dovuto alla sottrazione si aggiungono quelli provocati, per l’effrazione, alla serranda e a una porta in ferro della tabaccheria. Dalla visione delle immagini registrate da un impianto di videosorveglianza i carabinieri avevano avuto l’impressione che si potesse trattare della persona che successivamente è stata perquisita con esito positivo. Evidentemente ci hanno azzeccato.