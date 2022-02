Sos a Radio Zampetta Sarda: “Briciola sta male e ha bisogno di cure, aiutatela”

Sos a Radio Zampetta di Tatina Simy per la sua gattina di 4 mesi :” Briciola ha bisogno di visite specialistiche che non posso pagare. Vi chiedo un aiuto!”

Tatina Simy è una volontaria che opera a Capoterra, vive con pochissimo e quel poco lo divide con i tanti randagini che cura.

Tutti i giorni deve fare i conti per sbarcare il lunario, nonostante le sue risorse economiche siano poche lei è felice di impegnare quello che ha con i tanti gatti che segue:

” Ieri sera rientro nella mia casetta, stanca ma soddisfatta, ringraziando Gesù, ringraziando coloro che con tanta generosità hanno fatto sì che ciò si realizzasse, cioè un altro gatto sterilizzato! Entro dentro casa, e trovo la mia gattina di soli 4 mesi, sbandare con la testolina di fianco. Disperata non comprendo, inizio a massaggiarla, contemporaneamente parlo con il veterinario, per farla breve la mia Briciola ha urgentemente bisogno di una consulenza neurologica, si suppone sia caduta. Ad oggi ho chiesto aiuto per i miei randagini, ma mai per i miei pelosetti che vivono con me. Vi prego aiutatemi anche se con poco, sono consapevole che una visita del genere e non solo sarà piuttosto onerosa.

Chi mi conosce bene sa che non potrò sostenerla.

Il mio Iban è

BANCO DI SARDEGNA, CAPOTERRA INTESTATO A Ferrara Simonetta IT12B0101544080000035006392. Grazie di cuore.. ”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

