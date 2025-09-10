Un appello diretto al Consiglio comunale e al sindaco per affrontare il tema sicurezza. La consigliera Alessandra Zedda interviene dopo i recenti fatti di cronaca che hanno scosso la città e chiede un dibattito urgente sul tema. “Cagliari è da sempre una delle città più sicure e vivibili d’Italia. Oggi purtroppo non è più così”, afferma Zedda. Residenti, studenti, lavoratori, turisti e commercianti lamentano troppi casi di delinquenza, rapine, violenze tra bande e aggressioni. Troppe situazioni di pericolo quotidiane che costringono all’impiego massiccio delle forze dell’ordine”. Per la consigliera, è il momento di unire le forze: “Ho proposto al sindaco, al Consiglio comunale e alla giunta un dibattito che possa coinvolgere tutti nella lotta contro ogni atto delinquenziale o delitto. Ora basta: serve una reazione immediata di amministrazione comunale, prefettura, forze dell’ordine, associazioni di categoria, scuole, parrocchie, oratori e società sportive. Occorre un forte sussulto di tutti per la formazione dei giovani, azioni di controllo con presidi fissi, più coordinamento tra le forze dell’ordine e la polizia municipale, oltre a sistemi di videosorveglianza e strumenti innovativi di sicurezza. Gli spazi urbani vanno illuminati, curati e resi accoglienti, e i servizi pubblici potenziati a supporto di cittadini, studenti, lavoratori e turisti”. Zedda ricorda infine che “oggi è in vigore il decreto sicurezza, che mira proprio a combattere i reati e a riportare ordine pubblico e serenità”.