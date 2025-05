“Una situazione preoccupante”: è così che il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda definisce quanto accade per le strade del centro abitato. Via Bari, Palermo, Trexenta e via Venezia come via Diaz: “sono i cittadini che hanno evidenziato i gravi disagi”. E le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione: un book fotografico che risale a domenica 25 maggio, un tour per le arterie colpite e segnate dai liquami che sgorgano da buche e tombini assieme a residui inequivocabili di carta igienica e acque reflue.

“Un intervento mirato e risolutivo” è la richiesta che giunge dalle parti colpite e inoltrata alle istituzioni di competenza, “è evidente che si tratta di un problema che riguarda almeno più punti della rete fognaria e non di certo un fatto isolato”.