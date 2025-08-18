Tragedia a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Un ragazzo catanese di 23 anni, Francesco Aronica, si è tuffato nell’insenatura di Lama Monachile mentre si trovava in vacanza con gli amici ma prima di arrivare in acqua ha sbattuto la testa. Fatale il trauma riportato, per il quale non è stato possibile fare nulla per salvare Francesco. Gli operatori hanno cercato di rianimarlo per più di un’ora, inutilmente.

Il 23enne militava nella squadra dì Footb americano Elephants, che gli ha dedicato un commovente messaggio sui social: “Con immenso dolore gli Elephants Catania annunciano la tragica e prematura scomparsa di Francesco Aronica, il nostro #2. Francesco non era soltanto un compagno di squadra: era un amico, un fratello, parte della nostra famiglia. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento di profonda tristezza, ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, condividendo il loro dolore. Ciao Francesco, continuerai a correre con noi in ogni partita”.